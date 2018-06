Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul si actorul Woody Allen este de parere ca ar trebui sa fie „baiatul de pe afis" pentru miscarea #MeToo, pentru ca nicio actrita nu l-a acuzat de comiterea vreunui pacat. Declaratia a fost facuta intr-un interviu acordat unei publicatii argentiniene si a starnit controverese in contextul in…

- Regizorul si actorul Woody Allen este de parere ca ar trebui sa fie „baiatul de pe afis” pentru miscarea #MeToo, pentru ca nicio actrita nu l-a acuzat de comiterea vreunui pacat, informeaza news.ro.In ciuda faptului ca a fost subiectul mai multor critici in era Me Too, regizorul a declarat…

- Bursele de valori din Bucuresti, Varsovia si Praga s-au intalnit cu investitorii americani la New York, in cadrul conferintei „Zilele investitorilor in Europa Centrala si de Est" dedicata promovarii oportunitatilor de investitii ale tarilor...

- Aici tesaturile samurailor se potrivesc cu camesile de canepa ale motilor si covoarele oltenesti te surprind langa broderiile luxoase ale maharajahilor indieni. Muzeul Textilelor din Baita te poarta in jurul lumii pe valuri fine de matase, broderii din castele englezesti sau valuri de in. Acum localitatea…