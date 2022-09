Wizz Air le returnează banii ieșenilor cărora li s-a anulat zborul spre Londra Nervi intinși la maxim și ore intregi de așteptare pe aeroportul din Iași. Cu asta s-au confruntat pasagerii care urmau sa ajunga aseara pe aeroportul din Londra, pornind de la Iași. Cu doar 10 minute inainte de imbarcare, compania Wizz Air a anulat zborul, iar oamenii au fost indemnați sa se descurce pe cont propriu. Cu bagaje in maini și copiii in brațe, oamenii s-au indreptat la biroul de informații pentru lamuriri și soluții insa au fost lasați sa se descurce. „Aeronava programata sa plece aseara la Londra, la ora 19:40 nu a mai decolat de pe Aeroport Iași. Pentru aceasta cursa urmau sa se… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nervi intinși la maxim și ore de așteptare. Cu asta s-au confruntat pasagerii care trebuiau sa ajunga in aceasta seara pe aeroportul din Londra, pornind de la Iași. Cu doar 10 minute inainte de imbarcare, compania WIZZ AIR a anulat zborul, iar oamenii au fost indemnați sa se descurce pe cont propriu.Pe…

- Blue Air anunța ca toți pasagerii afectați de suspendarea zborurilor din Romania iși vor primi inapoi banii pe bilete doar daca cei doi investitori straini care negociaza zilele acestea preluarea operatorului low-cost vor cumpara compania.Reprezentanții Blue Air confirma, intr-un comunicat transmis…

- 180 de pasageri ai cursei Wizz Air Santorini – Iasi sunt blocati de peste 15 ore pe aeroportul din Santorini dupa ce compania aeriana le-a anulat zborul fara nici un fel de explicatii. Dupa ce mai bine de jumatate din pasageri au efectuat check-in-ul, compania Wizz Air a anuntat ca zborul lor a fost…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, și-a pus la dispoziția pasagerilor aflați in dificultate din cauza deciziei Blue Air, unul dintre numerele personale de telefon, disponibil 24 ore din 24, pentru ca aceștia sa ii poata semnala locul și situația concreta in care se afla, pentru a putea fi ajutați.…

- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a luat primele masuri la nivelul institutiei in urma deciziei Blue Air de a-si suspenda toate zborurile pana in 12 septembrie si a solicitarii premierului de monitorizare a procesului de repatriere a romanilor blocati in strainatate. “Astfel,…

- Compania aeriana Wizz Air anunta, intr-un comunicat, ca pasagerii Blue Air afectati de anularea zborurilor beneficiaza de tarife speciale. Pasagerii afectați pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 EUR folosind codul rezervarii Blue Air, se arata in comunicatul de…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, este incantata sa anunțe ca a 7-a aeronava s-a alaturat flotei sale moderne din Cluj-Napoca. Pentru a sprijini in continuare operațiunile sale din Romania și pentru a marca aceasta ocazie, aeronava de ultima generație Airbus A321 a Wizz…

- Wizz Air a anunțat ca anuleaza doua zboruri care urmau sa plece miercuri, 29 iunie, din București spre Treviso, respectiv Londra. Decizia a fost luata dupa ce aeronava care trebuia sa efectueze cursele a trebuit sa fie supusa unor verificari tehnice intrucat a fost lovita, intr-o cursa anterioara, de…