Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 60.000 de lei doua sucursale Wizz Air deschise anul acesta, informeaza joi institutia, intr-un comunicat in care prezinta masurile luate dupa sesizarile pasagerilor carora le-au fost anulate zborurile sau acestea au avut intarzieri…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au prezentat masurile luate dupa perturbarea zborurilor Wizz Air si dupa ce au primit sesizari de la pasageri carora le-au fost anulate zborurile sau acestea au avut intarzieri mari, potrivit news.ro.ANPC a mentionat ca reprezentantii…

- 11 consuli onorifici in Romania ai unor țari din intreaga lume se afla zilele acestea in județul Suceava la invitația consulului onorific al Republicii Coreea, omul de afaceri sucevean Dumitru Mihalescul. Este vorba despre consulii onorifici din Romania ai unor state precum Austria, Islanda, Malta,…

- Wizz Air va anula unele zboruri, incepand din luna septembrie, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, au anuntat miercuri reprezentantii companiei aeriene. „Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt…

- Wizz Air va anula unele zboruri, incepand din luna septembrie, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, au anuntat miercuri reprezentantii companiei aeriene. ‘Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt…

- ”Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul retelei sale, rezultand in anularea unor zboruri, incepand din luna septembrie. Compania aeriana confirma ca nicio ruta din Romania nu a fost suspendata…

- Wizz Air anunta ca anuleaza mai multe zboruri din toata reteaua sa, inclusiv din Romania, incepand cu luna septembrie. Reprezentantii companiei nu precizeaza cate curse vor fi afectate, care sunt rutele si nici pana cand va dura masura. Compania low-cost arata ca masura este luata ca urmare a verificarilor…

- Barbatul care a disparut luni in apele Crișului Repede in zona Barajului Ioșia din municipiul Oradea și care a fost gasit de pompieri la circa 8 metri de mal nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat mort.Autoritațile au fost sesizate luni, in jurul orei 14.00, la 112, cu privire la…