- “Promateris, grup industrial roman si lider in Europa Centrala si de Est in productia de ambalaje biodegradabile si compostabile, anunta finalizarea investitiilor din cadrul proiectului Europa Verde, in fabrica din Buftea, in valoare totala de 2,5 milioane de euro. Capitalul investit in dezvoltarea…

- ”Pentru anul 2021, planul de investitii al DEER ramane unul ambitios, investitiile planificate din surse proprii cumuland aproximativ 639 milioane lei cheltuieli planificate, dintre care aproximativ 28% vizeaza lucrari de eficienta energetica, 22% lucrari pentru imbunatatirea calitatii serviciului de…

- Startup-ul iPath, cu origini romanești, in prezent listat la bursa din New York, furnizor de software de automatizare a activitaților, a anunțat venituri cu 65% mai mari in primul trimestru al anului, la 186,2 milioane dolari, și venituri anuale recurente (ARR) de 653 mil. dolari, creștere 64%, arata…

- Sony Group a prezentat un plan de investiții pentru urmatorii trei ani, plan gândit sa duca numarul de useri ai serviciilor de gaming și de media ale companiei de la 160 de milioane, la un miliard, scrie Japan Times. Planul de investiții este de 18 miliarde dolari. Sony Group are o capitalizare…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova va achizitiona paturi noi de terapie intensiva pentru adulti si copii, dar si alte echipamente medicale importante, in urma aprobarii unei finantari din fonduri europene de peste 2,7 milioane de euro. Cu acest proiect, SCJU ajunge la trei finanțari din fonduri…

- Cheltuielile totale au scazut la 82,48 milioane lei, comparativ cu 86,22 milioane lei in primele trei luni din 2020. “Valorile indicatorilor de echilibru financiar la data de 31 martie 2021 evidentiaza o situatie financiara favorabila si preocuparea continua pentru eficientizarea afacerii. (…) Prin…

- “EximBank a structurat un pachet financiar care asigura necesarul de capital de lucru pentru compania bacauana Interagroaliment, parte a Grup Serban Holding, cel mai mare jucator din domeniul productiei agricole integrate din Moldova. Societatea a beneficiat de un credit in valoare de 18 milioane de…

- “Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat la 31 decembrie 2020 un rezultat brut negativ in valoare de 136,1 milioane lei si nu a inregistrat plati restante CNAB a programat pentru anul 2021 un rezultat brut pozitiv in valoare de 207.390 lei si nu a estimat plati restante”, arata nota…