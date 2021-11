Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin Nordstrom din San Francisco a fost luat cu asalt sambata seara de zeci de hoti care au dat buzna in interiorul sau, au luat cate produse au putut cara si apoi au iesit pentru a fugi cu masini care ii asteptau, relateaza Insider. They really hit up Nordstrom in Walnut Creek (California). That’s…

- Serena și Venus Willams au aparut sambata seara pe covorul roșu, la premiera filmului „King Richard”. Cu Will Smith in rolul principal și cu cele doua jucatoare in rol de producator executiv, filmul spune povestea lui Richard Williams, tatal celor doua jucatoare, care a facut tot ce a putut ca Serena…

- „Regele Richard: Crescand Campioni/ King Richard”, cu Will Smith in rolul tatalui si antrenorului surorilor Venus si Serena Williams, va rula din 19 noiembrie in cinematografele romanesti. Bazat pe evenimente reale, filmul Warner Bros. Pictures urmareste calatoria lui Richard Williams, un…

- Alec Baldwin și alți membri cheie ai echipei de producție a filmului „Rust” au fost acționați in instanța de Serge Svetnoy, electricianul-șef de pe platoul de filmare, in urma impușcarii mortale a regizoarei de imagine Halyna Hutchins luna trecuta. Actorul de 63 de ani este acuzat pentru neglijența,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 40 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California; SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.150.470 de dolari. Cap de serie nr. 32, romanca a invins-o, in turul doi, pe…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 61 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California; SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.150.470 de dolari. In runda inaugurala, romanca a invins-o pe Fiona Ferro (Franta;…

- Romanca Simona Halep si britanica Emma Raducanu ar putea fi adversare in turul al treilea al turneului feminin de tenis de la Indian Wells (California), de categoria WTA 1.000, conform tragerii la sorti care a avut loc luni.

- Famosul actor american Will Smith a dezvaluit într-un nou interviu ca el și soția sa, Jada Pinkett Smith, au decis la un moment dat în timpul casatoriei lor sa nu practice monogamia, relateaza Insider.„Jada nu a crezut niciodata într-o casatorie convenționala...Ea a avut…