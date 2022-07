Stiri pe aceeasi tema

- La patru luni dupa ce Chris Rock a fost palmuit de Will Smith, acesta din urma a dat publicitatii vineri o inregistrare video in care isi cere scuze pentru comportamentul sau „inacceptabil" si il incurajeaza pe colegul sau de breasla sa vorbeasca oricand doreste. „Ma simt ca naiba", subliniaza Will…

- La patru luni de la momentul in care l-a lovit cu palma pe prezentatorul de la Premiile Oscar 2022, actorul Will Smith, in varsta de 53 de ani, iși cere din nou scuze fața de acesta. Artistul a publicat un material in care se arata a fi plin de remușcari pentru gestul facut fața de […] The post Will…

- La patru luni dupa ce Chris Rock a fost palmuit de Will Smith, acesta din urma a dat publicitatii vineri o inregistrare video in care isi cere scuze pentru comportamentul sau "inacceptabil" si il incurajeaza pe colegul sau de breasla sa vorbeasca oricand doreste, relateaza EFE.

- La patru luni dupa ce Chris Rock a fost palmuit de Will Smith, acesta din urma a dat publicitatii vineri o inregistrare video in care isi cere scuze pentru comportamentul sau „inacceptabil” si il incurajeaza pe colegul sau de breasla sa vorbeasca oricand doreste, relateaza EFE și Agerpres.

- Will Smith ii cere din nou scuze lui Chris Rock, intr-un videoclip postat pe canalul sau de YouTube,pentru palma pe care i-a dat-o la ceremonia Oscarurilor in martie, informeaza Antena3. Will Smith a postat, vineri, un videoclip in care ii cere scuze lui Chris Rock: „Imi cer scuze. Atitudinea mea a…

- La patru luni dupa ce Chris Rock a fost palmuit de Will Smith, acesta din urma a dat publicitatii vineri o inregistrare video in care isi cere scuze pentru comportamentul sau "inacceptabil" si il incurajeaza pe colegul sau de breasla sa vorbeasca oricand doreste.

- Chris Rock, umoristul palmuit de Will Smith in timpul galei Oscar in martie, a evocat incidentul pentru prima data in timpul unui spectacol. Este pentru prima data cand vorbeste despre acesta in mod explicit. Chris Rock, lovit de Smith pentru o gluma despre coafura sotiei sale Jada Pinkett Smith, a…

- Actrita Jada Pinkett Smith a declarat miercuri ca spera ca sotul ei, Will Smith, si Chris Rock sa se impace dupa doua luni de la controversata palma pe care actorul i-a dat-o comediantului la gala premiilor Oscar de anul acesta, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…