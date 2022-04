Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Statele Unite a decis sa ii interzica actorului Will Smith sa participe la orice ceremonie sau eveniment pe care institutia il organizeaza, timp de zece ani, ca pedeapsa pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala Oscar de la…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Statele Unite a decis vineri sa ii interzica actorului Will Smith sa participe la orice ceremonie sau eveniment pe care institutia il organizeaza, timp de zece ani, ca pedeapsa pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala Oscar…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Statele Unite a decis vineri sa ii interzica actorului Will Smith sa participe la orice ceremonie sau eveniment pe care institutia il organizeaza, timp de zece ani, ca pedeapsa pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala…

- Will Smith a anuntat intr-o declaratie, vineri, ca si-a dat demisia din Academia de Arte si Stiinte Cinematografice, dupa ce l-a palmuit pe prezentatorul Chris Rock pe scena la Premiile Academiei de weekendul trecut, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jada Pinkett Smith, actrița și om de televiziune, a facut apel la „vindecare”, intr-o postare pe Instagram, primul ei comentariu public de cand soțul ei, Will Smith, l-a palmuit pe comediantul Chris Rock la ceremonia de decernare a Premiilor Academiei de anul acesta, potrivit The Guardian. Ea nu a menționat…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice a emis o declaratie cu privire la palma data de Will Smith lui Chris Rock, moment care a socat intreaga audienta a celei de-a 94-a editie a premiilor Oscar, scrie Variety. Smith a urcat pe scena in timpul ceremoniei de duminica seara, la Los Angeles,…

- Academia americana de film, organizatorul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, a scris pe Twitter ca nu tolereaza violenta, dupa ce actorul Will Smith l-a palmuit pe scena pe prezentatorul Chris Rock.

- Organizatorul ceremoniei de duminica de decernare a premiilor Oscar a postat pe Twitter ca nu tolereaza violenta, in urma unui incident in care actorul Will Smith l-a palmuit pe scena pe prezentatorul Chris Rock in timpul transmisiunii in direct a galei, informeaza luni Reuters. Fii la curent…