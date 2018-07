Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia de grup Wild Wild East se deschide miercuri, de la ora 19.00, la Galeria Zorzini F din capitala, concentrandu-se asupra creatiei artistilor din Cluj Napoca si din Bucuresti in ultimele trei decenii, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Un accident rutier s-a produs pe DN 2, la intrarea in localitatea Cioranca. Se pare ca este vorba de o coliziune intre 2 auto. Traficul se desfasoara alternativ pe un singur sens de mers. Sensul Buzau – Bucuresti blocat. Pana la acest moment 4 persoane au solicitat ingrijiri medicale. La fata locului…

- Circulația tramvaielor din zona Calea Giulești din Capitala este blocata pe ambele sensuri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit din cauza neasigurarii la schimbarea direcției de mers, informeaza Brigada Rutiera. In urma impactului, patru victime au fost transportate la spital, acestea fiind conștiente.Circulația…

- Promotia 1954 a liceului Liceului ,,Vasile Lucaciu,, Carei s-a reintalnit ieri, 7 iunie 2018, la 64 de ani de la absolvire. Aceasta promotie a fost una speciala, compusa de fapt din doua promotii deoarece a fost primul an in care au terminat cursurile atat elevii clasei a XI-a cat si a XII-a.…

- Taxa de pod de la Fetesti poate fi achitata pana la sfarsitul zilei urmatoare trecerii, anunta reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in conditiile in care, in urmatoarele zile, sunt asteptate cresteri semnificative ale traficului rutier pe relatia Bucuresti…

- A doua ediție a Nike 3x3 Challenge va reprezenta și in 2018 debutul oficial al sezonului pentru baschetul 3x3 din Romania, fiind primul turneu al circuitului național Sport Arena Streetball Tour. Evenimentul va avea loc intre 11 și 13 mai, in ParkLake Shopping Center. Anul 2018 va reprezenta primul…

- Sambata, 14 aprilie, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, a desemnat, prin tragere la sorți, caștigatorii concursului aniversar Treasure Hunt „Orchestra de aur a OCC” cu 2018 premii. In prezența a numeroși copii și parinți, doamna Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii, alaturi…

- Rugbiștii timișoreni reiau lupta pe plan intern și vineri au nevoie de o victorie, cu cei de la CSM București, pentru a-și asigura o semifinala cat mai ușoara, pe teren propriu. „Vineri vine la Timișoara CSM București, iar in aceasta etapa ne propunem victoria. Ei sunt cei mai in forma…