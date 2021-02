Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de muzica online Spotify a lansat mai multe carti audio. Operele clasice intrate pe domeniul public sunt povestite de mari nume ale spectacolului, precum actrita Hilary Swank sau Forest Whitaker, transmite news.ro. Un purtator de cuvint al Spotify a indicat ca aceasta lansare se inscrie in…

- ​Platforma online de gazduire și streaming video Vimeo a ajuns sa valoreze 6 miliarde de dolari, dupa o noua investiție de 300 de milioane de dolari, relateaza Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Oslo, capitala Norvegiei, precum si ale noua municipalitati invecinate au impus sambata unele dintre cele mai severe masuri de lockdown adoptate pana in prezent in aceasta tara, dupa depistarea unei variante mai contagioase de coronavirus, identificata pentru prima data in Marea Britanie, informeaza…

- Excedentul de cont curent al Germaniei a scazut in 2020 pentru a cincilea an consecutiv, iar China a depasit cea mai mare economie europeana in timpul pandemiei, inregistrand cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, arata datele publicate vineri de Institutul de cercetare economica…

- Oamenii de stiinta germani au reusit sa faca soareci paralizati dupa leziuni la nivelul coloanei vertebrale sa mearga din nou, restabilind o legatura neuronala considerata pana acum ireparabila la mamifere, informeaza Reuters. Citește și: Se modifica Platforma de Vaccinare: noi criterii de…

- Producatori auto din intreaga lume opresc liniile de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor. S-a produs un dop de producție, parțial din cauza sancțiunilor americane impotriva unor producatori chinezi de cipuri, potrivit unor oficiali din industrie, citati de Reuters. Un alt motiv…

- In Romania, peste 1.000.000 de copii se afla in risc de saracie și excluziune sociala și nu au beneficiat de educație de calitate in timpul pandemiei, iar 45.000 dintre ei abandoneaza anual școala, in timp ce șase nou-nascuți dintr-o mie mor inainte de...

- ​Twitter a anunțat ca toți userii rețelei vor putea posta așa-numitele “fleets”, mesaje care, spre deosebire de clasicele ”tweets”, dispar automat dupa 24 de ore. Twitter a facut un test cu aceste mesaje efemere în câteva țari, iar feedback-ul primit a a fost bun.Twitter…