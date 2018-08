WhatsApp VA ŞTERGE chaturile, fotografiile și videoclipurile. Totuşi, există o SOLUŢIE PENTRU SALVAREA datelor WhatsApp, utilizat de peste 1,5 miliarde de oameni lunar, vine cu o veste nu tocmai buna pentru utilizatori. In data de 12 noiembrie vor sterge fotografiile, chat-urile si vidoeclipurile pe care le detineti. In consecința, Google a fost de acord sa dea o sansa utilizatorilor oferindu-le backup-uri. Avem doua vesti: una buna și una proasta Vestea buna este ca Google a fost de acord sa inceape sa permita utilizatorilor WhatsApp sa-și faca copii de rezerva pentru conturile lor. Vestea proasta este ca acest nou val de copii de siguranța ar putea distruge orice date mai vechi. Deci, daca nu aveți contul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

