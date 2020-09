WhatsApp ucide: Un cântăreț din Nigeria condamnat la moarte Un cantareț din Nigeria a fost condamnat la moarte din cauza unui mesaj trimis pe Whatsapp, scriu ziarele internaționale. Un mesaj distribuit pe un grup de WhatsApp a dus la condamnarea la moarte a unui artist din Nigeria. Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a contestat procesul impotriva lui Sharif-Aminu și a cerut autoritaților sa anuleze condamnarea sa la moarte. Yahaya Sharif-Aminu a fost condamnat la moarte prin spanzurare pe 10 august, dupa ce a fost acuzat de blasfemie de catre un tribunal islamic din nordul Nigeriei, dupa ce acesta ar fi distribuit o melodie compusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

