Proiectul la care lucreaza acum WhatsApp presupune securizarea datelor din iCloud printr-o parola pentru a fi accesate datele salvate in acel loc. Pentru ca vorbim de criptare și de securizarea prin parola, WhatsApp nu va putea sa vada datele, dar nici altcineva care obține acces la ele. Din pacate, daca se uita parola, nici utilizatorul nu va mai putea avea acces la propriile date, conform WABetaInfo . De la criptarea conversațiilor, la criptarea pe backup In prezent, WhatsApp asigura criptarea conversațiilor, dar are o scapare cand vine vorba de securizarea backup-ului pe care il faci in cloud.…