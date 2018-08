WhatsApp introduce taxe. Cine va plăti pentru utilizarea platformei WhatsApp lanseaza un nou serviciu de tipul pey-per-use, pentru companiile care vor sa comunice cu clienții lor, scrie BBC. Această mișcare va permite Facebook, proprietarul aplicației, să monetizeze WhatsApp, care nu mai produce bani de când compania a renunțat la plata taxei de acces. Astfel, prin intermediul noului serviciu, companiile vor putea furniza informații către clienții lor, cum ar fi date de livrare sau bilete de îmbarcare, în cazul companiilor aeriene. În schimb, companiile vor plăti o taxă pentru confirmarea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

