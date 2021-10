Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, explicații legate de cine ar fi trebuit sa conduca ședința pentru citirea moțiunii. Motivul scandalului Deputatul de Alba, Florin Roman, a postat pe contul sau de Facebook o explicație legata de baza legala in care a incercat sa conduca ședința de joi, din Parlament. Reamintim ca a fost…

- Cand ar putea REINTRA județul Alba in scenariul galben sau roșu. TABELUL realizat de un cercetator roman Cand ar putea REINTRA județul Alba in scenariul galben sau roșu. TABELUL realizat de un cercetator roman Octavian Jurma, cercetatorul, a realizat un tabel, in baza caruia se poate concluziona cand…

- Eugenia Șerban s-a confruntat cu o situație neplacuta in urma cu doar o zi. Actrița in varsta de 51 de ani a fost ținta hackerilor. Aceasta a povestit pe larg cum a ramas fara Facebook, Instagram, Yahoo și Google in doar cateva minute. „Am avut o noapte alba, nu se poate așa ceva, am impresia ca inca…

- Polițiștii locali din Aiud vor fi evaluați periodic atat din punct de vedere al cunoștințelor despre legislația in vigoare, dar și din punct de vedere al condiției fizice. Mai exact, potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Primariei Aiud, la nivelul instituției au fost primite sesizari ca…

- Dupa ani intregi de relație, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia, mama copiilor lui. Cantarețul a facut marele anunț in mediul online și tot acolo a aratat poza cu inelul pe care artista il poarta deja pe deget. Astazi, dupa ora 10 dimineața, Alex Velea a postat pe Instagram și pe Facebook…

- Alina Sorescu a implinit 35 de ani pe 14 iulie. O mulțime de prieteni, de apropiați i-au facut urari. Printre cele mai frumoase mesaje a fost cel de la fiicele sale și de la soțul Alexandru Ciucu. Recent, s-a zvonit ca cei doi soți ar divorța. Cu zambetul pe buze și imbracata intr-o camașa alba și fusta…