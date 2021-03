Hoț de autoturisme, arestat preventiv de polițiștii din Mureș

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au identificat și reținut pentru 24 de or The post Hoț de autoturisme, arestat preventiv de polițiștii din Mureș appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Hoț de autoturisme, arestat preventiv de polițiștii… [citeste mai departe]