WhatsApp a adăugat convorbiri audio și video la varianta de desktop ​WhatsApp a anunțat ca userii vor putea efectua convorbiri audio și video și din varianta de desktop a aplicației. WhatsApp are peste doua miliarde de useri și a lansat în primavara lui 2016 versiunea de desktop pentru Windows și Mac. Facebook a cumparat WhatsApp în februarie 2014.



Rețeaua promisese acum câteva luni ca va lansa aceste noi funcționalitați. WhatsApp spune ca userii vor putea de pe desktop sa inițieze convorbiri video, atât în modul portret, cât și în cel &"landscape&" și spune ca apelurile vor fi criptate &"end-to-end&".



Sursa articol: hotnews.ro

