Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca el si presedintele ales al SUA, Joe Biden, au convenit intr-o discutie telefonica avuta marti seara ca Regatul Unit si Statele Unite trebuie sa fie din nou unite in apararea valorilor lor comune in lume, transmite Reuters.

- Statele Unite urmeaza sa sanctioneze saptamana viitoare oficiali iranieni cu privire la implicarea acestora in reprimarea violenta a unor manifestatii antiguvernamentale anul trecut in Iran, declara surse ”informate” pentru Reuters, potrivit news.ro.Anuntarea sanctiunilor ar urma sa coincida…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Biden este pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale, anunta echipa sa de campanie Joe Biden este pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale in Statele Unite, a anuntat miercuri directoarea sa de campanie Jennifer O'Malley Dillon, relateaza Reuters. Candidatul democrat - care…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a apreciat miercuri ca situatia post-electorala din Statele Unite ale Americii este exploziva si s-a declarat ingrijorata ca aceasta ar putea duce la o criza constitutionala, transmite Reuters.

- Statele Unite au iesit oficial miercuri din Acordul de la Paris, respectand o promisiune de mai multi ani a presedintelui republican Donald Trump de a retrage al doilea cel mai mare emitator de gaze cu efect de sera din lume din Pactul Global pentru Mediu de lupta impotriva schimbarilor climatice,…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Sistemul public de educatie din New York City, cel mai mare din Statele Unite, va amana inceperea cursurilor in clase cu 11 zile, pana pe 21 septembrie, potrivit unui acord cu sindicatele care au cerut masuri de siguranta mai stricte legate de Covid-19, a anuntat marti primarul Bill de Blasio, citat…