Weinstein va fi judecat pentru trafic de favoruri sexuale

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi romani de camion, condamnati in Germania la inchisoare. Au fost adusi la tribunal cu lanturi la picioare si judecatorul s-a ingrozit cand a vazut dovezile procuraturii. Cei doi au fost gasiti vinovati de trafic de migranti in conditii inumane. In camionul lor, politia a descoperit opt migranti…

- Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.Kim…