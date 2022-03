Stiri pe aceeasi tema

- In primele zile ale invaziei, sociologul rus Grigory Yudin a ajuns intr-un spital din Moscova, dupa ce a participat la un protest fața de razboiul din Ucraina. Dar nu detaliaza episodul: „lucrurile cu adevarat ingrozitoare se intampla in Ucraina”. In schimb, chiar in zilele in care vicepreședintele…

- Rusia va continua sa fie pedepsita pentru agresiunea asupra Ucrainei chiar și dupa ce razboiul se va fi incheiat, spune intr-un interviu pentru Libertatea Hari Bucur-Marcu, expert militar si in securitatea internaționala. Hari Bucur-Marcu descifreaza pentru cititorii Libertatea noile declarații ale…

- Primavara pare sa fi venit in București inca din februarie, motiv pentru proprietarii de terase sa deschida mai devreme decat de obicei. Daca tot avem parte de o iarna venita parca din sudului Italiei de ce nu am profita?

- Controversatul lider al AUR, George Simion, a ajuns și la malul Dunarii in acest weekend. Trecand peste poziția liderilor PMP de la București, care au respins orice apropiere de AUR, liderul local al PMP, Ion Cupa a luat masa cu Simion (foto) Aflat 24 din 24 in campanie electorala,…

- Radu Palanița a caștigat „Romanii au talent” 2020, dupa ce a impresionat publicul cu vocea lui. La doi ani de cand a urcat pe scena de la PRO TV, mecanicul auto a dezvaluit cu ce se ocupa acum, dar și ce schimbare majora avea de gand sa faca in viața lui profesionala. In prezent, mecanicul auto care…

- Dupa cateva zile de vreme mult prea calda pentru normalul perioadei, in Capitala vine gerul. In weekend, vremea va fi inchisa și temporar se vor semnala precipitații slabe in București, anunța meteorologii. Precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, in dimineața zilei de 08 ianuarie…

