webPR: Cum să verificați dacă computerul dumneavoastră a fost piratat și ce să faceți în cazul acesta Infractorii cibernetici globali caștiga trilioane de dolari in fiecare an. O mare parte din succesul lor provine din exploatarea greșelilor pe care utilizatorii le fac involuntar atunci cand acceseaza linkuri phishing, omit sa actualizeze software-ul critic și nu folosesc in conturile online autentificarea cu mai mulți factori (MFA). Exista mulți vectori de atac la indemana infractorilor și nenumarate site-uri de criminalitate cibernetica pe care se tranzacționeaza date furate, instrumente și servicii de hacking. Aflați in randurile de mai jos cum va puteți da seama daca securitatea computerului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

