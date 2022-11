Stiri pe aceeasi tema

- Obiecte prețioase comandate de Regina Maria a Romaniei acum peste 100 de ani se numara printre exponatele ce pot fi admirate in Palatul Dacia-Romania din București. Alaturi de arta regala de la Victoria and Albert Museum, Londra. Cum impart doua Regine un singur palat in Romania? Art Safari și Muzeul…

- Cu ocazia celebrarii Zilei Nationale a Romaniei, Muzeul National Cotroceni si Art Safari vor face un schimb de exponate. Tema expoziției „cu sange albastru”, care se va desfașura in perioada 1 - 11 decembrie, este - Doua regine, un singur Palat!

- „Unde se potrivesc mai bine comorile regale decat la Palat? Puse in lumina de arta din colecția familiei regale a Marii Britanii. Va invitam sa descoperiți in Palatul Dacia-Romania pocale, pahare, carafe, cupe cu picior clasate Tezaur care fac parte dintr-un set de masa din cristal aurit comandat de…

- ​„Toate calatoriile extraordinare pe care le expunem acum la Art Safari, ediția a 10-a, aveau nevoie de o harta... sau mai multe. Vizitatorii noștri pot admira peisajele spectaculoase pictate de Ștefan Popescu in Orient, Occident și in Romania, urmarind traseele pe care artistul le-a realizat chiar…

- Art Safari, cel mai important eveniment cultural din Romania, gazduiește in inima Capitalei, cea mai valoroasa expoziție de arta din țara, adusa de la Victoria and Albert Museum, Londra, transportata și expusa in condiții de maxima securitate. Tot in inima Capitalei, poate fi vazuta cea mai mare expoziție…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Victoria and Albert Museum, Londra, se alatura muzeelor din Romania ca partener Art Safari și aduce la București expoziția „Seeking Truth - The Art of John Constable”, curatoriata de Dr. Emily Knight și Katharine Martin. John Constable a fost unul dintre cei mai renumiți pictori peisagiști din toate…