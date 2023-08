Stiri pe aceeasi tema

- In perioada verii, Primaria municipiului Timișoara intensifica lucrarile de reparații, in condiții de trafic mai redus pe durata vacanțelor și concediilor. Așadar, in zilele urmatoare, pe unele strazi și artere, circulația va fi restricționata, in vederea executarii de lucrari, dupa cum urmeaza: Traficul…

- Praful din casa poate fi o adevarata bataie din cap pentru foarte multe persoane și creeaza probleme mai ales celor predispuși la alergii. Mai ales daca locuiești intr-un oraș mare sau in zone cu circulație intensa, praful din casa poate deveni o adevarata provocare. Așadar, iata cateva trucuri pentru…

- Lucrarile de intreținere programate de cei de la Drumuri Naționale pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, continua cu o noua etapa, care a inceput deja. Se executa lucrari de turnare covor asfaltic in Pasul Mestecaniș. Așadar, se va circula in condiții foarte bune și in aceasta zona in cateva ...

- Pe doua porțiuni ale autostrazii A10 Sebeș – Turda traficul este restricționat, in urma unor noi degradari, asta dupa ce in urma cu cateva saptamani au fost finalizate lucrarile de reparații.„Intre km. 16+200 – km. 16+400, calea I, se intervine pentru remedierea unei fisuri aparute in carosabil. Circulația…

- "Lebada cu "aripi de inger". Aceasta este o malformație a varfurilor aripilor pasarilor, atunci cand sunt hranite cu hrana procesata. Nu hraniți pasarile din parc cu paine și atenționați pe cei care o fac". Chiar daca gestul de a hrani pasarile din parcuri cu orice avem in mana, in special paine sau…

- Sute de angajati din cadrul Ford Otosan au vrut sa iasa in strada si sa isi spuna nemultumirile legate de neplacerile indurate de cand au inceput lucrarile facute de Compania de Apa Oltenia in zona fabricii. Insa, Primaria Craiova nu a fost de acord cu solicitarea acestora si nu le-a aprobat protestul.…

- Inșelatorie la drumul mare! Obiecte produse in Bulgaria, vandute ca ceramica de Horezu de comerciantii din zona: Politia a deschis sapte dosare penale / FotoSute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite…

- Lucrarile ce urmeaza a se efectua in vederea reparatiei navelor se refera la corpul navei, puntea navei, instalatii de punte si accesorii, echipamente de navigatie, echipamente din compartimentul masini si amenajari interioare, conform listei de lucrari din anexele 1a si 1b la prezentul caiet de sarcini…