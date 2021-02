Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment.

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in fata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…