Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii nu are informatii despre starea de sanatate a liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar presupune ca acesta detine în continuare controlul asupra fortelor nucleare si armatei nord-coreene, relateaza Mediafax.„În materie de informatii ale…

- Potrivit unui oficial american, dictatorul Kim este „in mare pericol dupa o operatie”, iar o sursa nord-coreeana neidentificata sustine ca problemele de sanatate ale celui de-al treilea conducator din dinastia comunista de la Phenian sunt provocate de fumatul excesiv, obezitate si oboseala. Zvonurile…

- Postul de televiziune CNN a anunțat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un, in varsta de 36 de ani, se afla in stare critica, “intr-un mare pericol” si ar fi fost operat. Pana in acest moment, Casa Alba a refuzat sa comenteze, in timp ce surse din Coreea de Sud au notat ca nu au informatii cu privire la…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar fi in stare critica in urma unei proceduri medicale, au relatat marti mai multe media, desi Seulul nu a confirmat informatiile asupra starii sale de sanatate, noteaza dpa si France Presse, scrie agerpres.ro. Canalul american CNN a citat o sursa din serviciile de…

- Un raport publicat de site-ul sud-coreean Daily ND, coordonat de dezertori nord-coreeni, arata ca Kim Jong Un a fost supus unei interventii cardiovasculare la inceputul acestei luni. "Fumatul excesiv, obezitatea și oboseala au fost cauzele directe ale interventiei cardiovasculare de urgenta a lui…

- SUA nu par sa excluda ca noul coronavirus aflat la originea pandemiei care a ucis deja peste 137.000 de persoane in lume ar putea sa provina dintr-un laborator chinez din Wuhan si evoca de acum o "ancheta" pentru a face lumina asupra originii acestuia, transmite joi France Presse. "Efectuam…

- Kim Yo-jong, sora mai mica a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost numita intr-o poziție superioara in cadrul Partidului Muncitoresc din Coreea (WPK), noteaza DPA.Decizia a fost luata de catre liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un și a aparut, duminica, in presa de stat de la Phenian. Potrivit…

- Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean (foto: Reuters ) La 23 ianuarie 2020 cotidianul oficial al Partidului Muncii din R.P.D.Coreeana, „Rodong Sinmun”, preluat de agentia nationala de presa KCNA, a dat publicitatii o scrisoare oficiala trimisa dictatorului Kim Jong-Un si conducerii centrale de partid…