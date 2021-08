Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Rusia s-au disputat public luni pe tema efectivelor ambasadelor respective, semnaland lipsa de progrese legate de aceasta problema sensibila, in pofida summitului lor prezidential si inceputului unui "dialog strategic" care ar trebui sa stabilizeze relatiile lor agitate, noteaza…

- Administratia Joseph Biden solicita plecarea din Statele Unite, pana cel tarziu la inceputul lunii septembrie, a 24 de diplomati rusi ale caror vize expira, afirma Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, conform publicatiei americane The National Interest, anunța Mediafax. Intrebat,…

- Anunțul din titlu a fost facut personal de președintele Joe Biden, cu prilejul primirii la Casa Alba a primului ministru irakian, Mustafa al-Kadhimi. „Rolul nostru in Irak, a subliniat președintele american, va fi (…) de a continua formarea și ajutorarea forțelor armate irakiene, de a gestiona pericolul…

- Provocarile trupelor NATO, in frunte cu Statele Unite, la adresa Rusiei afecteaza negativ reputația țarilor-membre ale alianței, crede autorul publicației The National Interest, Dominique Sansone. El noteaza, in aricolul sau, ca retorica agresiva a Casei Albe și a aliaților acesteia din Alianța…

- BUCURESTI, 16 iun – Sputnik. Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord privind intoarcerea reciproca a ambasadorilor la posturile lor diplomatice, a anunțat președintele Vladimir Putin. „In ceea ce privește intoarcerea ambasadorilor la posturile lor – a ambasadorului SUA la Moscova și ambasadorului…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate canalului american de televiziune NBC, președintele Vladimir Putin a estimat ca relațiile Rusiei cu Statele Unite au ajuns in prezent la cel mai scazut nivel cunoscut vreodata in ultimii ani. „Avem o relație bilaterala”, a spus textual Vladimir Putin, „care…

- Actorul american Steven Seagal, un susținator de mulți ani al președintelui rus Vladimir Putin, a fost primit duminica într-un partid pro-Kremlin, anunța Fox News.Actorul cunoscut datorita filmelor de acțiune în care și-a etalat cunoștințele de arte marțiale, este cunoscut ca un…