Washington Post: Trump i-a propus lui Macron sa scoata Franta din UE. Ce i-a oferit in schimb

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit joi la Kremlin pe seful prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong Nam, care i-a inmanat un mesaj in scris din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…

- Vicepremierul Viorel Stefan, care merge joi la Bruxelles, a incercat sa stabileasca o intalnire la nivel inalt cu oficiali europeni pentru vineri, insa a fost refuzat. Viorel Stefan, care este insarcinat cu afaceri economice si fiscale, ar fi vrut sa fie primit de Valdis Dombrovskis, vicepresedinte…

- Donald Trump i-a avertizat extrem de dur pe membrii echipei sale care se afla la originea unor divulgari in presa, pe care i-a catalogat drept "tradatori". "Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat, marti, ca isi doreste ca retragerea trupelor americane din Siria sa aiba loc foarte curand, insa a adaugat ca acest lucru nu se va intampla pana cand nu vor fi indeplinite toate obiectivele. "Vrem sa ne intoarcem acasa. Ne vom intoarce…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a catalogat, vineri, presupusul atac chimic din Siria de saptamana trecuta drept o "inscenare" la care au participat "serviciile speciale ale unui stat", pe care nu l-a numit, dar pe care l-a desemnat ca "rusofob". "Dispunem de probe irefutabile potrivit…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice. "Germania nu va fi parte a unor posibile actiuni militare impotriva…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Astfel, 27 de nave, 21 de companii si un om de…