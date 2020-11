Stiri pe aceeasi tema

- Bursele mondiale, dolarul și prețul petrolului au crescut in urma rezultatului neclar al alegerilor din SUA. ”Pietele se simt confortabil chiar și cu o victorie a lui Biden” Dolarul si indicii buriseri globali au crescut miercuri, investitorii anticipand ca este improbabil ca democratii…

- Suspansul alegerilor prezidentiale americane continua, iar dupa Florida, alt stat-cheie ii revine lui Donald Trump, Texasul, un bastion republican disputat, care-i da cei 38 de mari electori presedintelui in exercitiu, dupa ce Trump a invins-o pe Hillary Clonton detasat in acest stat. Umilința totala…

- Avansul detinut de democratul Joe Biden fata de presedintele republican Donald Trump in sondajele de opinie la nivel national a marit asteptarile pentru un rezultat decisiv si un program de stimulare post-alegeri care sa confirme promisiunile lui Biden pentru cheltuieli in sectorul infrastructurii.…

- Miercuri, la ora 4:00, ora Bucureștiului. s-aui inchis sectiile de votare in 14 state, care totalizeaza 156 de voturi ale colegiului electoral. Arizona, Colorado, Minnesota și Wisconsin sunt statele in joc. Arizona, Minnesota și Wisconsin vor fi atent urmarite in cursa prezidențiala, iar democrații…

- Miercuri, la ora 3.00, ora Bucureștiului s-au inchis sectiile de votare in 21 de state și Washington, D.C, contand pentru 238 de voturi ale colegiului electoral. Ultimele sectii din Florida se inchid in acest moment, la fel ca toate sau majoritatea sectiilor din alte trei state importante: Michigan,…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti, ziua alegerilor prezidentiale americane, in crestere puternica, investitorii anticipand ca rezultatul va veni fara un proces indelungat, ceea ce va duce la un acord rapid pentru un nou program de stimulare fiscala, transmite Reuters.

- Actiunile erau in crestere inainte de anuntul presedintelui, dar au trecut pe scadere dupa comentariile facute de Trump pe Twitter. Titlurile au atins un minim al sedintei dupa tweet-ul presedintelui, indicele S&P 500 coborand cu peste 2% de la maximul atins in timpul tranzactiilor. ”Mare parte din…

- Indicele Dow Jones a urcat cu 0,6%, S&P 500 cu 0,7%, iar Nasdaq Composite a avansat cu 0,6%. Cresterile de vineri au adus indicele Dow pe crestere in acest an, pentru prima oara din luna februarie, cand a atins un maxim istoric. Dupa inchiderea de vineri, indicele Dow este in urcare cu 0,4% in 2020.…