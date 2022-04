Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri cu evolutii mixte, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,02%, ajungand la valoarea de 34.702,39 puncte, in scadere cu 5,55 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Inflația se afla la maximele ultimilor 40 de ani și Rezerva Federala semnala la orizont o serie de creșteri ale ratei dobanzii, investitorii incepand anul intr-o maniera tematoare. Astfel, s-a vazut o tendința de renunțare la acțiunile de creștere, din care fac parte și companiile tehnologice, fapt…

- Indicele S&P 500 a scazut cu 1,6%, dupa ce a incheiat ziua de marti in declin cu mai mult de 10% fata de inchiderea record din 3 ianuarie. Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu aproximativ 430 de puncte, sau cu 1,3%, consemnand a cinciea zi de pierderi. Nasdaq Composite a coborat cu aproximativ…

- Ingrijorarile geopolitice au amplificate volatilitatea pe o piata de valori deja agitata, investitorii evaluand posibilitatea escaladarii conflictului dintre Rusia si Ucraina, desi unii se indoiesc ca problema va afecta preturile activelor din SUA pe termen lung, transmite Reuters, scrie news.ro.…

- In cazul obligatiunilor ucrainene, spreadul acestora fata de titlurile Trezoreriei SUA a depasit nivelul de 10 puncte procentuale. Mai putin de o duzina de tari dintr-un indice al soliditatii care include peste 70 de tari au spreaduri de peste 10 puncte procentuale, intre care se afla Venezuela, Zambia,…

- Bitcoin a scazut vineri cu pana la 5%, la cel mai redus nivel atins de la sfarsitul lunii septembrie. Astfel, bitcoin a coborat pana la 40.938 dolari pe unitate, un nivel minim dupa data de 29 septembrie, fiind ulterior tranzactionata in declin cu peste 3%, la 41.704 dolari pe unitate, dupa date mixte…

- Astfel, bitcoin a coborat pana la 40.938 dolari pe unitate, un nivel minim dupa data de 29 septembrie, fiind ulterior tranzactionata in declin cu peste 3%, la 41.704 dolari pe unitate, dupa date mixte de pe piata americana a muncii. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume s-a depreciat cu peste 40%…

- Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 10% anul trecut, la 2,62 milioane de unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 20,4%, la 40.338 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite DPA, citat de Agerpres. In 2020, livrarile pe cea mai…