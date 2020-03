Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița a aparut complet transformata, marți, la „Acces Direct”. Veronica Stegaru a venit la emisiune blonda și tatuata, dupa o zi de libertate. Soțul ei, Viorel, și-a ieșit din fire cand a vazut-o și a devenit ușor agresiv.

- Imaginile in care Veronica si-a palmuit sotul in club, in timpul unei crize de gelozie si mai apoi si-a dat verigheta jos, ne-au lasat masca pe toti. Iar motivul crizei a fost aparitia unei domnisoare la orizontul lui Viorel, domnisoara de la care sotul Veronicai nu si-a mai luat ochii. Asta spre disperarea…

- Veronica Stegaru, cunoscuta publicului larg și drept soția-vulpița din Blagești, a devenit o adevarata senzație a momentului dupa ce și-a facut apariția la emisiunea Acces Direct, incercand sa iși resolve problemele cu soțul sau, Viorel. Acum s-a aflat cate clase are Veronica!

- Vulpița a amenințat ca se va sinucide, dupa ce Viorel a facut-o geloasa, urcandu-se in mașina unei alte femei, și dupa ce a amenințat-o ca va depune plangere impotriva ei. Veronica Stegaru a izbucnit in plans, marți, in platoul emisiunii „Acces Direct”.

- A fost o seara speciala pentru Vulpita si pentru Viorel, care au avut parte de momente de neuitat in platoul Acces Direct. Surprizele au fost la tot pasul, iar cei doi soti au reusit sa se relaxeze si sa se bucure de absolut tot ce le-a fost oferit.

- Veronica Stegaru a devenit cunoscuta romanilor ca „soția-vulpița” din Blagești, tanara care a venit la emisiunea Acces Direct pentru a-și spune nemulțumirile legate de soțul ei, Viorel! Totuși, recent s-a aflat ce se intampla cu fetița ei, care are doar cațiva ani!

- Confruntare fatala, vineri searaa, intre vulpita Veronica, Viorel si amantul Marian. Tanarul a decis sa vina la Acces Direct, aici unde a spus propria varianta a felului in care s-ar fi petrecut lucrurile intre el si Veronica.