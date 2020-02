Vulpița, gravidă?! Viorel spumegă de nervi Zi importanta pentru cel mai controversat cuplu! Veronica si Viorel sunt pregatiti sa stea azi fata in fata cu adevarul. Dar si Marian, tanarul acuzat ca ar fi violat-o pe Veronica, e gata sa scoata artileria grea si sa distruga, odata pentru totdeauna, cuplul Veronica-Viorel. Cum vrea sa faca acest lucru, ce s-a intamplat azi, cand Viorel a fost la detectorul de minciuni, dar si imaginile in care se vede clar burtica de gravida a Veronicai, pe toate le veti vedea azi. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din triunghiul socant Veronica-Viorel-Marian e departe de final. In cuplul Veronica-Viorel au tot fost momente tensionate, insa neliniștit este și cealalta parte din acest triunghi amoros: amantul Marian. Astazi Viorel a mers si el sa faca testul poligraf, in urma caruia se vor afla detalii…

- Pentru prima data, de cand a inceput scandalul care a aruncat Romania in aer, omul cheie, nimeni altul decat amantul Marian a dat raspunsuri la toate intrebarile la care Vulpita s-a incurcat in minciuni!

- Cazul lui Viorel si al Veronicai de la Acces Direct a facut inconjurul tarii, iar oamenii ii cunosc deja si vor sa afle cum se va termina aceasta telenovela. Ei bine, dintre ''fanii'' celor doi face parte si Bogdan de la Ploiesti.

- Zi cumplita pentru cuplul Veronica-Viorel. Aseara dupa emisiune, Veronica a iesit plangand din platou si a luat o decizie soc: s-a hotarat sa plece la Blagesti ca sa-si vada fetita. Iar de aceasta data a plecat... fara sotul ei. Din nefericire insa, odata ajunsa la casa socrilor... iadul s-a dezlantuit…

- Sfarșitul saptamanii trecute nu a fost deloc unul liniștit pentru Veronica și Viorel, intrucat ”Vulpița”, așa cum e cunoscuta pe internet, a trecut de la o stare la alta și și-a lovit soțul.

- Tensiune maxima in cuplul Veronica-Viorel! Ramasi in Bucuresti in acest sfarsit de saptamana, sotii Stegaru au trecut prin momente extreme. Vulpita si-a iesit din minti de suparare. I-a dat o palma sotului ei! Asta dupa ce, vineri, abia s-a putut opri din plans in platoul emisiunii "Acces Direct".

- Crize de gelozie si lacrimi! Veronica si-a pierdut cumpatul si a rabufnit in fata sotului ei. O fata a Veronicai, pe care, pana acum n-am mai vazut-o. Iar daca ea abia reusea sa-si tina in frau lacrimile, el a fost mai tot timpul cu gura pana la urechi.

- Dupa ce Viorel a declarat ca-si iarta sotia, cei doi au hotarat sa se intoarca la Blagesti, judetul Vaslui, la casa parintilor barbatului pentru a-si lua copilul. Ajunsi acolo, socrii Veronicai au tabarat pe ei cu lovituri si cuvinte urate. In urma acestui scandal, Mara Banica nu a mai putut sa se abtina…