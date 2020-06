Municipalitatea pregateste modificari radicale in ceea ce priveste autorizarea activitatii de taximetrie din oras. O prima veste pentru taximetristi este ca numarul de autorizatii va creste cu pana la 30-. In schimb, incepand cu acest an, vor fi atribuite autorizatii doar in anumite conditii, iar principalul criteriu tine de ponderea autovehiculelor electrice in parcul auto total: Primaria vrea ca minim 30- dintre taxiurile de la strada sa fie electrice. (...)