Vremea se schimbă: Ce temperaturi vom avea astăzi CHIȘINAU, 2 oct - Sputnik. Dupa mai multe zile cu temperaturi scazute, valorile termice se ridica din nou. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizeaza ca astazi temperaturile vor crește maine cu aproximativ 4 grade Celsius in timpul zilei. In raioanele din nordul țarii valorile termice vor oscila intre +19..+22°С, in centru vor fi intre +20..+23°С, iar in sudul țarii se așteapta intre +21..+24°С. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru 02 octombrie - 08 octombrie meteo pentru 02 octombrie - 08 octombrie In Capitala se așteapta +20..+22°С. In timpul nopții valorile termice nu se vor schimba semnificativ. Minimele vor oscila… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

