Vremea se răcește și vin ploile. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, detaliată pe regiuni Vremea va incepe sa se raceasca intens, iar șansele de ploaie vor crește in toata țara, in special de joi, au anunțat luni meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru perioada 14 - 27 noiembrie.Potrivit ANM, temperaturile se vor situa in limite normale pentru a doua parte din luna noiembrie. In majoritatea regiunilor, șansele de precipitatii vor fi ridicate in intervalul 17-22 noiembrie și dupa 25 noiembrie.Vremea in BanatValorile termice diurne vor fi in scadere in prima saptamana din interval, de la medii regionale in jurul a 16 grade, pana spre 7-8 grade, valori apropiate de normele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banat Valorile termice diurne vor fi in scadere in prima saptamana din interval, de la medii regionale in jurul a 16 grade, pana spre 7-8 grade, valori apropiate de normele perioadei. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile maxime vor avea tendinta de crestere pana spre medii in jurul a 11…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 14 – 27 noiembrie 2022. Potrivit ANM , incepand cu data de 16 noiembrie o masa de aer extrem de rece va patrunde treptat dinspre nord-estul continentului, iar vremea se va raci semnificativ in…

- VREMEA in ALBA, 14-20 noiembrie: temperaturi in scadere, cateva ploi și, la munte, o ninsoare. Prognoza in localitați din județ Vremea in județul Alba, 14-20 noiembrie: temperaturile vor fi in scadere. Doar luni și marți mai sunt anunțate maxime de 13 grade Celsius, apoi se racește. Vor fi și cateva…

- Vremea se va menține calda pana la finalul lunii septembrie, urmand ca de la inceputul saptamanii viitoare temperaturile sa scada in toata țara, iar in cele mai multe zone temperaturile nu vor depași 20 de grade Celsius, a transmis azi Administrația Naționala de Meteorologie.In Banat, in prima saptamana,…

- VREMEA in ALBA pana duminica: ploi și furtuni, temperaturi in scadere. Prognoza meteo de weekend, 16-18 septembrie Vremea se racește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile maxime vor scadea de la 24 de grade Celsius, la 14 grade, duminica. Sunt anunțate ploi și furtuni in fiecare zi. La munte,…

- Primul weekend din aceasta toamna va fi rece și umed. Astfel, conform meteorologilor, in mai multe regiuni ar putea ploua slab, iar minimele vor scadea la +14 grade Celsius ziua. Duminica, la nord vor fi intre +14 și +20 de grade ziua. Noaptea mercurul din termometre scade pana la +9 grade, iar pe 3…

- Meteorologii ANM estimeaza ca in perioada 1-6 septembrie vremea se va raci brusc, iar temperaturile nu vor depași 23 de grade in Transilvania sau 26 de grade in Banat și Crișana. Insa, pana pe 1 septembrie, valul de calura se va mai menține in unele zone, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la…

- VREMEA in ALBA, 29 august – 4 septembrie: ploi, furtuni și temperaturi in scadere. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se racorește saptamana viitoare și sunt anunțate ploi sau furtuni aproape in fiecare zi, in județul Alba. Maximele coboara de la 31 de grade pana spre 24-25 grade…