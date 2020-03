Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare cod portocaliu de ninsori, valabila pentru sud-vestul județului Brașov. Aceasta va intra in vigoare din aceasta noapte, de la ora 2.00, și va expira miercuri dimineața, la ora 10.00. Vom avea parte de ninsori abundente, strat de zapada consistent și viscol.…

- Conform acestei informari, precipitațiile se vor extinde in zonele sudice și sud-vestice, iar ploile se vor transforma, treptat, in lapovița și ninsoare. Noapte de duminica spre luni va fi una foarte rece, aparand bruma, iar in estul Transilvaniei va fi ger. Cantitatile de apa, transmit meteorologii,…

- Aceasta intra in vigoare sambata la ora 16:00 si expira luni la ora 10:00. In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei si al Banatului, in Dobrogea, Muntenia si in cea mai mare parte a Olteniei, cu viteze la rafala de 50…70 km/h. In noaptea de sambata…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului, racire accentuata si precipitatii mixte, in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza pana luni dimineata. Valorile termice vor fi in scadere accentuata, iar vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data. Potrivit meteorologilor, in perioada…

- Meteorologii anunța ca incepand de sambata seara și pana luni va fi o racire accentuata a vremii, cu vant, ploi, lapovița și ninsoare, in cea mai mare parte a țarii. In Transilvania, minimele vor cobori sub limita gerului. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, incepand de sambata de la ora…

- Dupa temperaturile demne de primavara tarzie, ba chiar de vara, vremea se racește accentuat. In regiunile sudice si sud-vestice ploile se vor transforma local in lapovita si ninsoare, iar cantitatile de apa vor depasi, izolat, 10 - 15 l/mp. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri,…

- Meteorologii au actualizat, luni, avertizarile de vant puternic si au redus numarul judetelor care se afla sub cod portocaliu si cod galben . De asemenea, a fost prelungit codul galben de vant puternic, pana la ora 23.00, in Moldova si sud-estul Transilvaniei. Restul judetelor sunt sub cod galben,…

- Meteorologii au extins avertizarea cod portocaliu de viscol pentru Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea pana la ora 13.00 și anunța viscol pana sambata noapte in mai multe zone.De la ora 10:30 pana la ora 13:00, in estul Munteniei, sudul Moldovei și in Dobrogea vantul va continua sa prezinte…