Bucurestiul se afla sub cod portocaliu de canicula, iar vremea se va mentine caniculara pe parcursul urmatoarelor patru zile, arata Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, in intervalul 2 august – 3 august, ora 9:00, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat (indice temperatura-umezeala ITU de peste 80 de unitati). Totodata, in perioada 3 august, ora 9:00 – 5 august, ora 22:00, in Capitala, valorile termice vor fi semnificativ mai scazute decat in zilele precedente, dar disconfortul termic se va mentine relativ ridicat. Temperaturile maxime se vor situa in jurul…