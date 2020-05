Vremea se încălzește ușor, dar rămâne instabilă Marți, vremea se va incalzi ușor fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:07. Astazi, soarele iși va face apariția, dar norii vor domina cerul. Izolat se vor inregistra ploi, descarcari electrice, iar cantitațile de apa pot fi insemnate. In zona montana inalta, precipitațiile vor fi mixte, iar vantul va prezenta unele intensificari. Soarele va apune la ora 20:42. Valorile minime se vor incadra intre 6 și 10 grade, iar cele maxime intre 14 și 18 grade, insa se vor resimți mai reci ca in termometre. Miercuri, temperaturile vor cobori din nou. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

