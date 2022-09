Vremea se încălzește la sfârșit de septembrie Joi, atmosfera va fi schimbatoare. Soarele rasare la ora o7:22. Norii se vor derula periodic peste cerul senin, datorita vantului care va sufla cu unele intensificari, iar pe alocuri vor cadea și precipitații de scurta durata, insoțite de descarcari electrice. Soarele va apune la ora 19:15. Minimele se vor situa intre 1o și 13 grade, iar maximele vor urca in jurul temperaturii de 20 de grade. Vineri, se anunța temperaturi de vara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

