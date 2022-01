Vremea rea din weekend, motivul perfect pentru un maraton de filme

Daca vremea neplacuta din acest weekend va impiedica sa ieșiți in oraș, cea mai buna idee este vizionarea unor filme/seriale, in pat, sub o paturica și cu o ciocolata calda langa. Pentru utilizatorii Netflix, filmele din trending ar putea suna interesant. Serialul „The Witcher” Geralt din Rivia, un vanator de monștri mutant, iși urmeaza destinul intr-o lume haotica in care, adesea, oamenii se dovedesc a fi mai rai decat bestiile. Emily in Paris Un serial relaxant care urmarește povestea lui Lilly Colins, in rolul lui Emily, care vine din Chicago in Paris, pentru a lucra la o firma de publicitate.…