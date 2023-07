Vremea rea a făcut ravagii în România. Acoperișul unui bloc, smuls de vânt. Mai multe mașini, distruse Vremea rea face ravagii in Romania. In mai multe locuri din țara, efectele furtunii puternice se resimt și lasa prapad in jurul lor. In Reșița spre exemplu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vant și adus la pamant. Și aceasta nu este singura zona vizata. La Timișoara a inceput sa ploua și potrivit meteorologilor, incepand cu ora 12.00 in aceasta parte a țarii, a fost data o avertizare de cod galben de ploi și instabilitate atmosferica, arata Antena 3. Strazi inundate, mașini distruse de furtuna Totuși, problemele in partea de vest a țarii au inceput inca de ieri, spre exemplu, in județul Caraș… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

