Vremea pe 6 noiembrie. Prognoza meteo pentru București și restul țării Vremea pe 6 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile se incadreaza in normele obișnuite ale primei saptamani din noiembrie. Cum va fi vremea pe 6 noiembrie in țara Pentru vineri, 6 noiembrie, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile sud-vestice și in cele nord-estice. In Moldova va aparea trecator burnița in timp ce in rest cerul va fi mai mult degajat. La munte, vantul va avea unele intensificari, iar in Carpații Meridionali rafalele vor depași 60…70 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 și 16 grade pe perioada zilei, iar cele minime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

