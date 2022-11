Stiri pe aceeasi tema

- Vreme calda in Banat și Crișana. Astazi, vremea se va menține calda pentru sfarșitul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, temporar noros. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. In cursul dimineții și al nopții, in zonele joase...

- Vremea, 19 octombrie 2022, maxime de 24 de grade Celsius, va fi cald in sudul țarii, insa temperaturile scad ușor in restul teritoriului. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua in sud, dar cu innorari temporare și ploi slabe, pe alocuri in Moldova și izolat in Maramureș, Transilvania și posibil…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din nordul și vestul țarii, unde vor fi ploi torențiale cu grindina. Codul de vreme rea va intra in vigoare azi, la ora 17.00, și este valabil pana duminica dimineața, la ora 6.00. „In intervalul menționat,…

- Vreme ploioasa in Banat și Crișana. Astazi, vremea va fi in general instabila. Cerul va prezenta innorari accentuate. Ziua local, indeosebi la deal, munte și in Banat și pe arii relativ extinse, noaptea se vor semnala averse insoțite de descarcari electrice. Cantitațile de apa...

- Un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata intra in vigoare de la ora 12:00 și va fi in vigoare pana sambata, la ora 12:00. Acesta vizeaza regiunile Banat, Oltenia, local in Crișana, Transilvania, Muntenia, in sudul și centrul Moldovei, precum și zonele de munte, transmit meteorologii,…

- Toata Romania va fi sub cod galben de vant puternic, duminica, 18 septembrie, anunța meteorologii. Pana atunci, vor fi ploi torențiale de astazi, 16 septembrie, și pana maine la pranz. La București, vremea va fi calduroasa pana duminica. ANM a emis un cod galben de intensificari ale vantului pentru…

- Ploile torențiale continua și in urmatoarele zile. Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o noua avertizare meteo. 14 județe se afla sub cod portocaliu, incepand de azi, de la ora 12.00, și pana maine, 2 septembrie, ora 21.00. In intervalul acesta, in Banat, Oltenia și local la munte, in Transilvania…

- Meteorologii de la ANM au emis doua coduri de furtuni si vijelii, valabile pana marti la ora 22.00, cand vor cadea cantitati insemnate de precipitatii. Printre județele vizate de vreme rea se numara și Capitala. Codul portocaliu a intrat in vigoare, luni, dimineața și este valabil pana in aceasta seara…