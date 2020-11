Vremea închisă nu se dă dusă Miercuri, cer gri și ceața persistenta. Soarele rasare la ora 07:21. Ziua va fi la fel ca cea precedenta, cu ceața, nori și burnița, in depresiuni, iar in zonele montane cerul va fi variabil. Temperaturile sunt normale pentru data din calendar. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari pe creste. Soarele apune la ora 17:03.Valorile minime ale zilei se vor incadra intre 3 și 5 grade, iar cele maxime intre 7 și 9 grade. Joi, vremea se menține inchisa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:18. Dimineața va debuta cu ceața densa care va fi prezenta inca din timpul nopții și o vom intalni in zonele de vai și depresiuni, iar in zonele de deal și munte cerul va fi senin. In zonele joase, temperaturile se vor situa in jurul valorilor…

- PROGNOZA METEO DUMINICA Valorile termice diurne se vor situa in jurul celor normale pentru inceputul lunii noiembrie, in cea mai mare parte a țarii, insa cele nocturne vor caracteriza o vreme rece, cu precadere in centrul țarii și in zonele subcarpatice. Temperaturile maxime se vor incadra…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In zonele joase din sudul, estul și centrul țarii, parțial va fi nebulozitate de nivel jos și local ceața, asociate izolat cuburnita sau ploaie slaba. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ceața se va forma pe spatii restranse, in special indepresiuni. Vantul…

- Saptamana incepe cu cer in general senin. Luni, soarele rasare la ora 07:31. Vremea frumoasa și temperaturile ridicate sunt atuurile acestei zi de octombrie. Vantul se va intensifica pe perioada zilei, iar spre seara va scadea din intensitate. Pe arii extinde se vor inregistra precipitații insoțite…

- PROGNOZA METEO SAMBATA. Vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil și doar spre sfarșitul intervalului, in extremitatea de vest și nord-vest a teritoriului,…

- Temperaturile se mențin și astazi la valori peste cele normale in aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in zona de munte, unde izolat va ploua. Vantul va sufla slab, cu ușoare intensificari, pe arii restranse, in regiunile sudice, anunța ANM.n Dobrogea, sfarșitul de saptamana…

- Prima luna de toamna aduce vreme calda si precipitatii consistente in jumatatea de vest a tarii. Conform prognozei meteorologilor, valabila in perioada 31 august-28 septembrie, valorile de temperatura vor fi mult mai ridicate decat cele specifice sezonului rece. Luni, 31 august, in ultima zi de vara,…

- PROGNOZA METEO VINERI IN ȚARA Vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in regiunile sudice, sud-estice și pe arii restranse in cele vestice. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona…