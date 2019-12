Stiri pe aceeasi tema

- Sambata vremea se racește semnificativ, devenind normala pentru aceasta perioada. La munte treptat vor predomina ninsorile, iar de duminica lucrurile devin și mai serioase.Vineri valorile termice se vor mentine mult mai ridicate decat mediile multianuale. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Potrivit prognozei iarna va avea un inceput bland, prima jumatate a lunii decembrie fiind una lipsita de fenomene meteorologice notabile. Vremea rece isi va face simtita prezenta, insa ninsorile sau gerul nu vor aparea. Totul se va schimba radical incepand cu jumatatea lunii decembrie, iar in luna ianuarie…

- Romanii adora anotimpul rece. Cel putin asta spune un studiu in acest sens, care explica pe larg de ce in Romania iarna este binevenita. Frumusetea peisajelor pare ca ramane in topul celor mai multi, muntii Carpati reusind cu succes sa vina in intampinarea tuturor cu panorame uimitoare, care incanta…

- Temperaturile vor fi usor mai scazute decat cele de acum pe 24 noiembrie, cand va avea loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, si nu vor exista precipitatii abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Vremea in weekend se schimba radical și pare sa scapam de frigul care a pus stapanire pe Romania. Daca pentru ziua de joi, meteorologii au emis alerta meteo de ploi și vant, iar la munte a nins, iata ca incepand de vineri, vremea se amelioreaza in toata țara. Temperaturile vor fi in crestere…

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 1 noiembrie. Luna noiembrie debuteaza cu temperaturi scazute, aduse de valul de aer polar care a pus stapanire pe Romania. Vremea se menține rece și vineri, vești bune pentru cei care iși doresc sa dea o fuga pana la munte in weekend.

- ANM anunța ca sfarșitul lunii octombrie va fi unul destul de friguros, cu temperaturi mai scazute decat normalul perioadei. Friguros va fi si inceputul lui noiembrie. Apoi, temperaturile in luna noiembrie se vor menține in jurul valorilor termice normale, arata accuwheather.com , dar pe parcursul lunii…

- Val de aer cald peste Romania! Temperaturile cresc pana aproape de 28 de grade in multe zone din țara. Meteorologii spun ca la munte, dar și pe litoral vremea va fi in general frumoasa in urmatoarele zile, cu cer mai mult senin si fara ploi.VIDEO Basescu profețește o rasturnare de situație…