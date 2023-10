Vremea în luna noiembrie. Rămân temperaturile de vară? Anunțul meteorologilor Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, dar vin ploile, potrivit prognozei meteo anunțate de ANM pentru urmatoarele saptamani. Prognoza este valabila in intervalul 30 octombrie – 27 noiembrie. Saptamana 30 octombrie – 6 noiembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile estice și sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea vestica a țarii, dar mai ales in zonele montane aferente, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obisnuite si in luna noiembrie, dupa ce si luna octombrie a fost mai calda decat de obicei, releva prognoza meteorologica anuntata marti de meteorologi. Saptamana 30.10.2023 – 06.11.2023 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Meteorologii au actualizat prognoza si anunta temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite pentru urmatoarele trei saptamani, in cea mai mare parte a tarii. Pentru saptamana 6 – 13 noiembrie, sunt prognozate temperaturi apropiate de cele normale in aceasta perioada si ploi abundente in toate…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi mai calda decat este normal la mijlocul toamnei. Cantitațile de precipitații vor fi diferite de la o regiune la alta. In saptamana 9 – 16 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Am intrat de 2 saptamani oficial in prima luna de toamna calendaristica. Vremea deocamdata ramane frumoasa, ici-colo cate vreo ploaie ceva mai zdravana, temperaturile sunt mai mari decat ar fi normal, lucru care, spun meteorologii, se va menține și in continuare. Pentru aceasta saptamana (18.09.2023…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, pana la jumatatea lunii octombrie, conform prognozei pe patru saptamani, facuta publica vineri de meteorologi. Saptamana 18.09.2023 – 25.09.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Am intrat oficial in lunile de toamna. Decamdata temperaturile de afara nu aduc a toamna, mai degraba a vara. Avem zile calduroase, dar și dimineți racoroase. Pentru saptamana care urmeaza meteorologii anunța ca valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima luna din toamna acestui an. Iata cum va fi vremea: Saptamana 04.09.2023 – 11.09.2023Valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in…

- Vremea in luna august va fi mai calda decat normalul perioadei din calendar, temperaturile urmand sa se mentina peste cele specifice pana la inceputul lunii septembrie, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru intervalul 7 august - 4 septembrie.Potrivit ANM, in saptamana 7-14 august, temperaturile…