Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile, dar vom avea parte de precipitatii. Temperaturile maxime se vor situa intre 3 si 12 grade. Pentru ziua de luni, 10 februarie 2020, meteorologii anunța precipitații in zonele de centru, vest și in nordul țarii. La munte vor fi condiții…

- Prognoza meteo pentru Capitala, 5 februarie. Miercuri, vremea se racește subit, iar frigul incepe sa iși faca simțita prezența. Dupa ce am avut parte de un weekend și inceput de saptamana cu temperaturi de primavara, acum urmeaza sa ne dam din nou drumul la caldura.

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data, transmite Mediafax.„Vremea va fi inchisa,…

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data. „Vremea va fi inchisa, iar valorile termice vor marca…

- Vremea continua sa fie deosebit de calda in urmatoarea perioada, cu valori care vor bate recordul. Meteorologii anunta un weekend insorit, o vreme de primavara in luna ianuarie, iar despre ninsori si viscol nu sunt sanse in urmatoarea perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre…

- Vremea in București, luni, 30 noiembrie va fi una extrem de capricioasa. De la o zi la alta, iarna iși face tot mai simțita prezența, temperaturile scad și chiar sunt așteptate ninsori, dupa cum informeaza meteorologii, noteaza spynews.roPrognoza meteo pentru București, luni, 30 decembrie…

- Temperaturile in Capitala vor marca o scadere de la o zi la alta, incepand de vineri seara, ajungandu-se la minime de minus 2 grade, iar de sambata vor cadea precipitatii mixte si, ulterior, sub forma de ninsoare, potrivit unei prognoze meteorologice speciale pentru municipiul Bucuresti, emisa de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…