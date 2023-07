Vremea extremă a făcut dezastru în țară: Vijelii puternice și temperaturi de 40 de grade - Cupola de foc lovește România Vremea face prapad in țara! Furtunile au lovit cu o putere nimicitoare in mai multe județe, unde copacii au fost smulși din radacini, strazile au fost inundate, iar acoperișurile caselor au fost luate de vantul puternic. Intre timp, meteorologii au emis un cod galben de canicula in jumatate de țara, iar temperaturile la umbra vor ajunge la 40 de grade celsius. Nopțile vor fi tropicale, iar ziua aerul va fi greu de respirat. Au fost momente de coșmar in Hunedoara. Furtuna puternica a lovit pe neașteptate iar, dupa cateva minute, rafalele puternice, de peste 80 de kilometri pe ora, au desprins… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

