Vremea de Paște: Se anunță instabilitate atmosferică Meteorologii anunța instabilitate atmosferica in week-end-ul de Paște. Vremea din weekend va fi mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada. „In weekend-ul ce urmeaza, procesul de incalzire a vremii va continua, insa si gradul de instabilitate atmosferica se va mentine temporar accentuat. Cu alte cuvinte, chiar daca in acest weekend de sarbatoare, temperaturile ce urmeaza a se inregistra se vor situa cu mult peste cele climatologic specifice perioadei, trebuie sa va spun faptul ca vom avea perioade cu instabilitate atmosferica. Concret, instabilitatea atmosferica se va manifesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

