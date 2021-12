Vremea de Crăciun 2021 și Revelion 2022. Cum arată prognoza pentru sfarșitul lunii decembrie Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 13 decembrie 2021 – 10 ianuarie 2022. Meteorologii anunța ca, in ultimele zile din luna decembrie 2021 și primele zile din noul an, temperaturile vor fi din ce in ce mai scazute. Iata cum va fi vremea de Craciun 2021 și Revelion 2022: Meteorologii ANM anunța ca, din pacate nici anul acesta nu vom avea zapada de sarbatori, așa cum s-a intamplat și in anii trecuți. Saptamana 13 – 20 decembrie Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana, mai ales in nord-est, excepție facand in acest caz… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

