- Vremea calda din Ungaria amana migratia cocorilor. 163.000 de pasari au poposit in Parcul National HortobagyVremea calda din aceasta toamna in Ungaria a amanat migratia cocorilor, care au invadat in numar record campiile din est; peste 194.000 de exemplare sunt in continuare cuibarite in mlastini…

- Partidul Popular Elvețian (UDC) de dreapta a obținut mai multe locuri in parlament in urma alegerilor de duminica. Rezultatele prezentate luni arata ca preocuparile privind migrația le depașesc pe cele legate de mediu, susțin analiștii, potrivit Reuters.Votul de duminica nu va reuși sa modifice componența…

- E criza totala in industria modei! Banii din conturile celor mai bogați afaceriști dispar subit! Vremea de toamna neobisnuit de calda din Statele Unite pana in Europa reduce vanzarile de pulovere si alte haine groase, pe masura ce se apropie perioada critica a cumparaturilor de sarbatori, au spus directorii…

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani (25 septembrie – 8 octombrie) data publicitații ieri de catre ANM și preluata de Agerpres. In Muntenia, pe parcursul primei saptamani, vremea…

- Ungaria a acuzat miercuri Ucraina ca a crescut brusc taxele de tranzit pentru petrolul rusesc, ceea ce a contribuit la o crestere a preturilor la carburanti si a urcat cu 0,5% inflatia din tara, dand peste cap previziunile de scadere, in conditiile in care Budapesta are cea mai mare rata de crestere…

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sustin prelungirea pana la sfarsitul anului a interdictiei UE privind importul de cereale ucrainene in aceste tari, a declarat vineri ministrul polonez al agriculturii, Robert Telus, citat de Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci…

- Lipsa de nave a Rusiei si apetitul tot mai scazut al comerciantilor de cereale din Occident pentru a face afaceri cu Moscova se adauga la cresterea costurilor de transport al graului rusesc, intr-un moment in care razboiul din Ucraina s-a extins periculos de aproape de rutele vitale de aprovizionare…