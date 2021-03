Vremea 28 martie - Ploi și soare de primăvară în toată țara. Temperaturi scăzute în Moldova Duminica, in regiunile sudice si sud-estice vremea va fi calda pentru aceasta data, iar in rest se va raci comparativ cu ziua de simbata, chiar accentuat in nord-est, unde valorile termice se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi locale in nordul, centrul si nord-estul tarii, iar spre seara, pe arii mai restranse in sud-est. Ploile vor avea si caracter de aversa, iar mai ales in Muntenia se pot semnala si descarcari electrice.In zona de munte vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in majoritatea regiunilor,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil in nord-est si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 9 si 17 grade. Dimineata, pe arii…

- Astazi, vremea va fi rece pentru aceasta data. Pe alocuri vor fi precipitatii slabe, mixte in Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei si ninsoare la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in masivele sudice, in special la altitudini mari, unde zapada va fi spulberata, precum si in regiunile…

- Astazi, vremea se va ameliora in privinta precipitatiilor in jumatatea sudica a tarii, dar va fi rece pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari si izolat ninsori slabe la munte, in Transilvania si in nordul Moldovei, iar in primele ore si in Oltenia, vestul Munteniei si sudul Dobrogei.…

- Astazi in regiunile estice si sud-estice, iar la inceputul zilei si in centrul tarii, cerul va fi mai mult noros si temporar vor fi precipitatii slabe, sub forma de ploaie dar trecator, in special in Transilvania si Moldova, si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla moderat, temporar cu…

- Cerul va fi mai mult senin, dar in primele ore, in zonele joase de relief, in special din Transilvania, sudul Olteniei si al Moldovei, va fi ceata sau nebulozitate stratiforma. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, mai ales la altitudini mari. Temperaturile maxime vor fi de 9 grade…

- Temperaturile maxime se vor incadra de la -3...-2 grade in nordul Moldovei, pana la 11...12 grade in Oltenia. Cerul va avea innorari in majoritatea regiunilor si va mai ninge, in general slab cantitativ, la munte - in special in Carpatii Meridionali, iar pe arii restranse in rest, cu o probabilitate…

- Astazi vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic in nord si nord-est si se va mentine deosebit de calda pentru aceasta data in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1...3 grade in nordul Moldovei si 16...18 grade in regiunile sudice si sud-estice. Suntem sub atentionare meteorologica…

- Astazi, vremea va fi in continuare deosebit de calda pentru prima decada a lunii februarie, exceptand nord-estul teritoriului, unde valorile termice vor continua sa scada si vor deveni negative, situandu-se astfel cu mult sub cele normale datei. In nordul si nord-estul tarii se vor semnala precipitatii.…